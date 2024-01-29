Кулеба и Ермак встретились с Сийярто в Ужгороде

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак проводят в Ужгороде встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Украины

Детали: Отмечается, что стороны "начали переговоры в Ужгороде с целью нормализации украинско-венгерских отношений".

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Предыстория:

Ранее сообщалось, что встреча руководителей МИД Украины и Венгрии имеет целью подготовить встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

Перед этим Сийярто провел разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, во время которого он сказал, что встреча Зеленского с Орбаном будет иметь смысл, "если это может дать результат".

До этого Зеленский и Орбан коротко пересеклись в Аргентине во время визита на церемонию инаугурации новоизбранного президента. Орбан тогда сказал, что принял приглашение Зеленского поговорить о вопросах двусторонних отношений, но с условием, что министры иностранных дел подготовят встречу.

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