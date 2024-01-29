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Росіяни обстріляли Нікополь: поранили двох юнаків, один у важкому стані

Станіслав ПогоріловПонеділок, 29 січня 2024, 12:41
Росіяни обстріляли Нікополь: поранили двох юнаків, один у важкому стані
Фото: Getty Images

Російські загарбники 29 січня обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області, у результаті чого було поранено двох юнаків.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА у Telegram

Пряма мова: "Росіяни вдарили по Нікополю артилерією. Постраждали двоє молодих хлопців, 19 та 21 років".

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Деталі: За його словами, один з поранених лікуватиметься вдома. Другий знаходиться у важкому стані, у нього осколкові поранення голови та грудної клітини.

Наразі постраждалому медики надають всю необхідну допомогу.

Теми: Дніпропетровська областьобстрілжертвивійна
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