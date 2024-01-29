Росіяни обстріляли Нікополь: поранили двох юнаків, один у важкому стані
Понеділок, 29 січня 2024, 12:41
Російські загарбники 29 січня обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області, у результаті чого було поранено двох юнаків.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА у Telegram
Пряма мова: "Росіяни вдарили по Нікополю артилерією. Постраждали двоє молодих хлопців, 19 та 21 років".
Реклама:
Деталі: За його словами, один з поранених лікуватиметься вдома. Другий знаходиться у важкому стані, у нього осколкові поранення голови та грудної клітини.
Наразі постраждалому медики надають всю необхідну допомогу.