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Россияне обстреляли Никополь: ранили двух юношей, один в тяжелом состоянии

Станислав ПогориловПонедельник, 29 января 2024, 12:41
Россияне обстреляли Никополь: ранили двух юношей, один в тяжелом состоянии
Фото: Getty Images

Российские захватчики 29 января обстреляли город Никополь Днепропетровской области, в результате чего были ранены двое юношей.

Источник: глава Днепропетровской ОГА в Telegram

Прямая речь: "Россияне ударили по Никополю артиллерией. Пострадали двое молодых парней, 19 и 21 лет".

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Детали: По его словам, один из раненых будет лечиться дома. Второй находится в тяжелом состоянии, у него осколочные ранения головы и грудной клетки.

Сейчас пострадавшему медики оказывают всю необходимую помощь.

Темы: Днепропетровская областьобстрелжертвывойна
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