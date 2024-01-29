Россияне обстреляли Никополь: ранили двух юношей, один в тяжелом состоянии

Российские захватчики 29 января обстреляли город Никополь Днепропетровской области, в результате чего были ранены двое юношей.

Источник: глава Днепропетровской ОГА в Telegram

Прямая речь: "Россияне ударили по Никополю артиллерией. Пострадали двое молодых парней, 19 и 21 лет".

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Детали: По его словам, один из раненых будет лечиться дома. Второй находится в тяжелом состоянии, у него осколочные ранения головы и грудной клетки.

Сейчас пострадавшему медики оказывают всю необходимую помощь.