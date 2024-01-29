Троє інспекторів із США приїхали до Києва посприяти нагляду за допомогою

Троє інспекторів із США приїхали до Києва, фото з X-блогу Ambassador Bridget A. Brink

До Києва прибули троє генеральних інспекторів зі Сполучених Штатів Америки для серії зустрічей з розпорядниками наданої США допомоги.

Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк у мікроблозі X (Twitter), пише "Європейська правда"

Деталі: 29 січня до столиці України прибули представники американського Міністерства оборони, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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Посол Брінк оприлюднила фото з вокзалу.

Pleased to welcome back to Kyiv three Inspectors General from the Departments of Defense, State, and USAID: @DOD_IG, @StateOIG and @USAID_OIG. Their meetings with implementers, partners, & the Ukrainian government support oversight & accountability for U.S. assistance to Ukraine. pic.twitter.com/etejesazIA — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 29, 2024

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Пряма мова Брінк: "Їхні зустрічі з виконавцями програм, партнерами й українським урядом сприяють нагляду та підзвітності за допомогою Україні, що надається США".

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