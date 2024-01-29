Троє інспекторів із США приїхали до Києва посприяти нагляду за допомогою
До Києва прибули троє генеральних інспекторів зі Сполучених Штатів Америки для серії зустрічей з розпорядниками наданої США допомоги.
Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк у мікроблозі X (Twitter), пише "Європейська правда"
Деталі: 29 січня до столиці України прибули представники американського Міністерства оборони, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Посол Брінк оприлюднила фото з вокзалу.
Pleased to welcome back to Kyiv three Inspectors General from the Departments of Defense, State, and USAID: @DOD_IG, @StateOIG and @USAID_OIG. Their meetings with implementers, partners, & the Ukrainian government support oversight & accountability for U.S. assistance to Ukraine. pic.twitter.com/etejesazIA— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 29, 2024
Пряма мова Брінк: "Їхні зустрічі з виконавцями програм, партнерами й українським урядом сприяють нагляду та підзвітності за допомогою Україні, що надається США".
Передісторія:
- Раніше повідомляли, що перевірка Пентагону виявила певні проблеми з обліком 2% зброї, переданої Україні за період з 2014 року.
- У листопаді посол США в Україні заявила, що представники посольства, які стежать за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Києву, не зафіксували випадків, коли вона спрямовувалась не за призначенням.
- У середині січня до Києва знову приїздила спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер.