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Троє інспекторів із США приїхали до Києва посприяти нагляду за допомогою

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 29 січня 2024, 13:17
Троє інспекторів із США приїхали до Києва посприяти нагляду за допомогою
Троє інспекторів із США приїхали до Києва, фото з X-блогу Ambassador Bridget A. Brink

До Києва прибули троє генеральних інспекторів зі Сполучених Штатів Америки для серії зустрічей з розпорядниками наданої США допомоги. 

Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк у мікроблозі X (Twitter), пише "Європейська правда"

Деталі: 29 січня до столиці України прибули представники американського Міністерства оборони, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

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Посол Брінк оприлюднила фото з вокзалу. 

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Пряма мова Брінк: "Їхні зустрічі з виконавцями програм, партнерами й українським урядом сприяють нагляду та підзвітності за допомогою Україні, що надається США".

Передісторія:

  • Раніше повідомляли, що перевірка Пентагону виявила певні проблеми з обліком 2% зброї, переданої Україні за період з 2014 року.
  • У листопаді посол США в Україні заявила, що представники посольства, які стежать за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Києву, не зафіксували випадків, коли вона спрямовувалась не за призначенням.
  • У середині січня до Києва знову приїздила спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер.  

Теми: СШАдопомога Україні
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