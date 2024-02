Троє інспекторів із США приїхали до Києва посприяти нагляду за допомогою

До Києва прибули троє генеральних інспекторів зі Сполучених Штатів Америки для серії зустрічей з розпорядниками наданої США допомоги.

Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк у мікроблозі X (Twitter), пише "Європейська правда"

Деталі: 29 січня до столиці України прибули представники американського Міністерства оборони, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Посол Брінк оприлюднила фото з вокзалу.

Pleased to welcome back to Kyiv three Inspectors General from the Departments of Defense, State, and USAID: @DOD_IG, @StateOIG and @USAID_OIG. Their meetings with implementers, partners, & the Ukrainian government support oversight & accountability for U.S. assistance to Ukraine. pic.twitter.com/etejesazIA