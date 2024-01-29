Трое инспекторов из США приехали в Киев поспособствовать надзору за помощью
В Киев прибыли трое генеральных инспекторов из Соединенных Штатов Америки для серии встреч с распорядителями предоставленной США помощи.
Источник: посол США в Украине Бриджит Бринк в микроблоге X (Twitter), пишет "Европейская правда"
Детали: 29 января в столицу Украины прибыли представители американского Министерства обороны, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID).
Посол Бринк обнародовала фото с вокзала.
Pleased to welcome back to Kyiv three Inspectors General from the Departments of Defense, State, and USAID: @DOD_IG, @StateOIG and @USAID_OIG. Their meetings with implementers, partners, & the Ukrainian government support oversight & accountability for U.S. assistance to Ukraine. pic.twitter.com/etejesazIA— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 29, 2024
Прямая речь Бринк: "Их встречи с исполнителями программ, партнерами и украинским правительством способствуют надзору и подотчетности за помощью Украине, предоставляемой США".
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что проверка Пентагона выявила определенные проблемы с учетом 2% оружия, переданного Украине за период с 2014 года.
- В ноябре посол США в Украине заявила, что представители посольства, которые следят за использованием военной, гуманитарной и другой помощи Киеву, не зафиксировали случаев, когда она направлялась не по назначению.
- Напомним, в середине января в Киев снова приезжала спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер.