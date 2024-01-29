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Трое инспекторов из США приехали в Киев поспособствовать надзору за помощью

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 29 января 2024, 13:17
Трое инспекторов из США приехали в Киев поспособствовать надзору за помощью
Трое инспекторов из США приехали в Киев, фото из X-блога Ambassador Bridget A. Brink

В Киев прибыли трое генеральных инспекторов из Соединенных Штатов Америки для серии встреч с распорядителями предоставленной США помощи. 

Источник: посол США в Украине Бриджит Бринк в микроблоге X (Twitter), пишет "Европейская правда"

Детали: 29 января в столицу Украины прибыли представители американского Министерства обороны, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID). 

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Посол Бринк обнародовала фото с вокзала. 

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Прямая речь Бринк: "Их встречи с исполнителями программ, партнерами и украинским правительством способствуют надзору и подотчетности за помощью Украине, предоставляемой США".

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что проверка Пентагона выявила определенные проблемы с учетом 2% оружия, переданного Украине за период с 2014 года.
  • В ноябре посол США в Украине заявила, что представители посольства, которые следят за использованием военной, гуманитарной и другой помощи Киеву, не зафиксировали случаев, когда она направлялась не по назначению.
  • Напомним, в середине января в Киев снова приезжала спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер.

Темы: СШАпомощь Украине
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