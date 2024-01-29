Трое инспекторов из США приехали в Киев поспособствовать надзору за помощью

Трое инспекторов из США приехали в Киев, фото из X-блога Ambassador Bridget A. Brink

В Киев прибыли трое генеральных инспекторов из Соединенных Штатов Америки для серии встреч с распорядителями предоставленной США помощи.

Источник: посол США в Украине Бриджит Бринк в микроблоге X (Twitter), пишет "Европейская правда"

Детали: 29 января в столицу Украины прибыли представители американского Министерства обороны, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID).

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Посол Бринк обнародовала фото с вокзала.

Pleased to welcome back to Kyiv three Inspectors General from the Departments of Defense, State, and USAID: @DOD_IG, @StateOIG and @USAID_OIG. Their meetings with implementers, partners, & the Ukrainian government support oversight & accountability for U.S. assistance to Ukraine. pic.twitter.com/etejesazIA — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 29, 2024

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Прямая речь Бринк: "Их встречи с исполнителями программ, партнерами и украинским правительством способствуют надзору и подотчетности за помощью Украине, предоставляемой США".

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