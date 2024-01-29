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Сійярто зустрівся із главою Закарпатської ОВА: похвалив за "новий підхід"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 29 січня 2024, 13:54
Сійярто зустрівся із главою Закарпатської ОВА: похвалив за новий підхід
Сійярто з Микитою. Фото: Сійярто у Facebook

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрівся із главою Закарпатської ОВА Віктором Микитою на КПП на угорсько-українському кордоні.

Джерело: Сійярто у Facebook, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами глави угорського МЗС, Микита "приніс на Закарпаття абсолютно новий підхід: культуру примирення, щоб українці та угорці могли жити пліч-о-пліч у мирі та злагоді".

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Ми хотіли б покращити співпрацю між Україною та Угорщиною, тому добре, що глава ОВА приєднався до української делегації на кордоні в Захоні", – написав Сійярто.

Після цього Сійярто вирушив до Ужгорода, де зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою і керівником офісу президента Андрієм Єрмаком.

Раніше повідомляли, що зустріч очільників МЗС України та Угорщини має на меті підготувати зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана. 

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Перед цим Сійярто мав розмову з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої сказав, що зустріч Зеленського з Орбаном матиме сенс, "якщо це може дати результат".

Зеленський та Орбан коротко перетинались в Аргентині під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента. Орбан тоді сказав, що прийняв запрошення Зеленського поговорити про питання двосторонніх відносин, але з умовою, що міністри закордонних справ підготують зустріч.

Повноцінної зустрічі між президентом України Зеленським та угорським прем'єром Орбаном не було від початку каденції Зеленського.

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Теми: УгорщинаЗакарпаття
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