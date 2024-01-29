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Сийярто встретился с главой Закарпатской ОГА: похвалил за "новый подход"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 29 января 2024, 13:54
Сийярто встретился с главой Закарпатской ОГА: похвалил за новый подход
Сийярто с Микитой. Фото: Сийярто в Facebook

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился с главой Закарпатской ОВА Виктором Микитой на КПП на венгерско-украинской границе.

Источник: Сийярто в Facebook, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам главы венгерского МИД, Микита "принес в Закарпатье совершенно новый подход: культуру примирения, чтобы украинцы и венгры могли жить рядом в мире и согласии".

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"Мы хотели бы улучшить сотрудничество между Украиной и Венгрией, поэтому хорошо, что глава ОВА присоединился к украинской делегации на границе в Захони", – написал Сийярто.

После этого Сийярто отправился в Ужгород, где встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Ранее сообщалось, что встреча руководителей МИД Украины и Венгрии имеет целью подготовить встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

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Перед этим Сийярто провел разговор с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, во время которого он сказал, что встреча Зеленского с Орбаном будет иметь смысл, "если это может дать результат".

До этого Зеленский и Орбан коротко пересеклись в Аргентине во время визита на церемонию инаугурации новоизбранного президента. Орбан тогда сказал, что принял приглашение Зеленского поговорить о вопросах двусторонних отношений, но с условием, что министры иностранных дел подготовят встречу.

Полноценной встречи между президентом Украины Зеленским и венгерским премьером Орбаном не было с начала каденции Зеленского.

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Темы: ВенгрияЗакарпатье
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