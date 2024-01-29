ССО рознесли опорні пункти ворога і встановили дроном синьо-жовтий прапор
Сили спецоперацій ЗСУ показали кадри знищення опорних пунктів російських окупантів на Запорізькому напрямку.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Повідомляється, що оператори одного з підрозділів спецпризначення під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку виявили два опорних пункти противника, знищення яких становило необхідність для покращення тактичної обстановки.
По ворожих цілях було завдано вогневих уражень ударними БпАК.
Дослівно: "У результаті влучної роботи опорні пункти разом із важкою технікою та особовим складом ворога знищено вщент.
Наостанок, щоб вкотре нагадати окупантам, що це – українська земля і вони тут ненадовго, оператори за допомогою дрону встановили на місце розбитих ворожих опорних пунктів синьо-жовтий прапор (як саме – дивіться на відео)".