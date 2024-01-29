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ССО рознесли опорні пункти ворога і встановили дроном синьо-жовтий прапор

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 січня 2024, 14:33
ССО рознесли опорні пункти ворога і встановили дроном синьо-жовтий прапор
скриншот

Сили спецоперацій ЗСУ показали кадри знищення опорних пунктів російських окупантів на Запорізькому напрямку.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Повідомляється, що оператори одного з підрозділів спецпризначення під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку виявили два опорних пункти противника, знищення яких становило необхідність для покращення тактичної обстановки.

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По ворожих цілях було завдано вогневих уражень ударними БпАК.

Дослівно: "У результаті влучної роботи опорні пункти разом із важкою технікою та особовим складом ворога знищено вщент.

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Наостанок, щоб вкотре нагадати окупантам, що це – українська земля і вони тут ненадовго, оператори за допомогою дрону встановили на місце розбитих ворожих опорних пунктів синьо-жовтий прапор (як саме – дивіться на відео)".

Теми: ССОвійна
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