ССО разнесли опорные пункты врага и установили дроном сине-желтый флаг
Силы спецопераций ВСУ показали кадры уничтожения опорных пунктов российских оккупантов на Запорожском направлении.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Сообщается, что операторы одного из подразделений спецназначения при ведении разведки на Запорожском направлении обнаружили два опорных пункта противника, уничтожение которых составляло необходимость для улучшения тактической обстановки.
По вражеским целям были нанесены огневые поражения ударными БпАК.
Дословно: "В результате точной работы опорные пункты вместе с тяжелой техникой и личным составом врага уничтожены полностью.
Напоследок, чтобы еще раз напомнить оккупантам, что это - украинская земля и они здесь ненадолго, операторы с помощью дрона установили на место разбитых вражеских опорных пунктов сине-желтый флаг (как именно - смотрите на видео)".