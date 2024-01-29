ССО разнесли опорные пункты врага и установили дроном сине-желтый флаг

Силы спецопераций ВСУ показали кадры уничтожения опорных пунктов российских оккупантов на Запорожском направлении.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Сообщается, что операторы одного из подразделений спецназначения при ведении разведки на Запорожском направлении обнаружили два опорных пункта противника, уничтожение которых составляло необходимость для улучшения тактической обстановки.

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По вражеским целям были нанесены огневые поражения ударными БпАК.

Дословно: "В результате точной работы опорные пункты вместе с тяжелой техникой и личным составом врага уничтожены полностью.

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Напоследок, чтобы еще раз напомнить оккупантам, что это - украинская земля и они здесь ненадолго, операторы с помощью дрона установили на место разбитых вражеских опорных пунктов сине-желтый флаг (как именно - смотрите на видео)".