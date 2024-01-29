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Росіяни потужно збільшили застосування дронів на півдні – Гуменюк

Станіслав ПогоріловПонеділок, 29 січня 2024, 15:58
Росіяни потужно збільшили застосування дронів на півдні – Гуменюк
Фото: Getty Images

Російські загарбники на півдні України значно посилили застосування дронів – лише за добу зафіксовано понад 80 одиниць зі сторони окупантів.

Джерело: керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в медіацентрі "Україна-Укрінформ"

Пряма мова: "Ворог не припиняє активності в напрямку Правобережжя. Деокуповані території в безпосередній близькості до води особливо потерпають від регулярних обстрілів і застосування дронів. Ворог посилив цю компоненту дуже потужно, застосовуючи понад 80 одиниць за добу тільки в нашій зоні відповідальності. Це переважно Херсонщина".

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Деталі: За її словами, ворог застосовує FPV-дрони, здатні скидати осколкові боєприпаси, а також інші модифікації, зокрема, розвідувальні.

Також Гуменюк уточнила, що дрони росіяни запускають з Кінбурнської коси в напрямку Миколаївської області.

Вона зауважила, що ворог постійно змінює тактику, вишукуючи способи обійти українські системи протиповітряної оборони. "Росіяни випробовують для цього різні висоти для запуску "Шахедів", тяжіють до акваторії Чорного моря, захід з якої ускладнює для мобільних вогневих груп орієнтування за звуком, використовують тимчасово окуповану територію як основний відрізок шляху за яким прямують "Шахеди", - зазначила речниця.

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Теми: війнабезпілотникиУкраїнаРосія
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