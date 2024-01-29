Россияне мощно увеличили применение дронов на юге – Гуменюк

Российские захватчики на юге Украины значительно усилили применение дронов - только за сутки зафиксировано более 80 единиц со стороны оккупантов.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в медиацентре "Украина-Укринформ"

Прямая речь: "Враг не прекращает активности в направлении Правобережья. Деоккупированные территории в непосредственной близости к воде особенно страдают от регулярных обстрелов и применения дронов. Враг усилил эту компоненту очень мощно, применяя более 80 единиц за сутки только в нашей зоне ответственности. Это преимущественно Херсонщина".

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Детали: По ее словам, враг применяю FPV-дроны, способные сбрасывать осколочные боеприпасы, а также другие модификации, в частности, разведывательные.

Также Гуменюк уточнила, что дроны россияне запускают с Кинбурнской косы в направлении Николаевской области.

Она отметила, что враг постоянно меняет тактику, выискивая способы обойти украинские системы противовоздушной обороны. "Россияне испытывают для этого различные высоты для запуска "Шахедов", тяготеют к акватории Черного моря, заход из которой усложняет для мобильных огневых групп ориентирование по звуку, используют временно оккупированную территорию как основной отрезок пути по которому направляются "Шахеды", - отметила пресс-секретарь.