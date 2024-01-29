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На Донеччині оголосили примусову евакуацію ще з дев’яти сіл – ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 29 січня 2024, 16:26
На Донеччині оголосили примусову евакуацію ще з дев’яти сіл – ОВА
Фото: Getty Images

Координаційний штабу ухвалив рішення про примусову евакуацію з дев’яти сіл Мар’їнської та Очеретинської територіальних громад Донецької області.

Джерело: пресслужба Донецької ОВА

Дослівно: "Прийняли рішення стосовно примусової евакуації з сіл Мар'їнської ТГ (Антонівка, Іллінка, Зоряне, Олександропіль, Желанне Друге) та Очеретинської ТГ (Межове, Восход, Новоселівка Перша та Желанне)".

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Деталі: Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін наголосив на необхідності евакуюватись до більш безпечних районів жителям області, сім’ям з дітьми, особам з вадами здоров'я.

"У цьому напрямку співпрацюємо з міжнародними партнерами та дружніми організаціями", - зазначив голова Донецької ОВА.

За даними Філашкіна, станом на 24 січня у Мар’їнській та Очеретинській територіальних громадах знаходилось 72 дитини.

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Нагадаємо: 27 січня Філашкін повідомляв, що з прифронтових населених пунктів за тиждень було евакуйовано 467 осіб, в тому числі 102 дитини.

Теми: Донецька областьевакуація
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