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На Донетчине объявили принудительную эвакуацию еще из девяти сел - ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 29 января 2024, 16:26
На Донетчине объявили принудительную эвакуацию еще из девяти сел - ОВА
Фото: Getty Images

Координационный штаб принял решение о принудительной эвакуации из девяти сел Марьинской и Очеретинской территориальных громад Донецкой области.

Источник: пресс-служба Донецкой ОГА

Дословно: "Приняли решение о принудительной эвакуации из сел Марьинской ТГ (Антоновка, Ильинка, Зоряное, Александрополь, Желанное Второе) и Очеретинской ТГ (Межевое, Восход, Новоселовка Первая и Желанное)".

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Детали: Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин отметил необходимость эвакуироваться в более безопасные районы жителям области, семьям с детьми, людям с проблемами здоровья.

"В этом направлении сотрудничаем с международными партнерами и дружественными организациями", - отметил председатель Донецкой ОГА.

По данным Филашкина, по состоянию на 24 января в Марьинской и Очеретинской территориальных громадах находилось 72 ребенка.

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Напомним: 27 января Филашкин сообщал, что из прифронтовых населенных пунктов за неделю было эвакуировано 467 человек, в том числе 102 ребенка.

Темы: Донецкая областьэвакуация
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