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У Гаазі визначили дату, коли оголосять про прийнятність скарги України проти РФ щодо "геноциду"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 29 січня 2024, 16:29
У Гаазі визначили дату, коли оголосять про прийнятність скарги України проти РФ щодо геноциду
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Міжнародний суд ООН цієї п’ятниці оголосить рішення про прийнятність скарги України проти Росії щодо неправдивих звинувачень Києва у "геноциді на Донбасі", які Кремль використав для виправдання свого вторгнення. 

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу суду

Деталі: Проміжне рішення Суд має оголосити у п’ятницю 2 лютого – за підсумками розгляду попередніх заперечень від російської сторони.

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Рішення мають оголосити на засіданні у Палаці миру в Гаазі о 15 годині за місцевим часом.

Нагадаємо, йдеться про скаргу України, подану 26 лютого 2022 року проти Росії, в якій Україна просить суд притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду, яке вона використала для виправдання своєї повномасштабної агресії – говорячи про "геноцид на Донбасі".

У жовтні 2022 року РФ подала свої попередні заперечення у цій справі та поставила під сумнів, що Міжнародний суд може розглядати дану скаргу.

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Теми: Сектор ГазигеноцидРосіявійна
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