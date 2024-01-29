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В Гааге определили дату, когда объявят о приемлемости жалобы Украины против РФ по "геноциду"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 29 января 2024, 16:29
В Гааге определили дату, когда объявят о приемлемости жалобы Украины против РФ по геноциду
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Международный суд ООН в эту пятницу объявит решение о приемлемости жалобы Украины против России относительно ложных обвинений Киева в "геноциде на Донбассе", которые Кремль использовал для оправдания своего вторжения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда

Детали: Промежуточное решение Суд должен объявить в пятницу 2 февраля – по итогам рассмотрения предварительных возражений от российской стороны.

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Решение должны объявить на заседании во Дворце мира в Гааге в 15 часов по местному времени.

Напомним, речь идет о жалобе Украины, поданной 26 февраля 2022 года против России, в которой Украина просит суд привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида, которое она использовала для оправдания своей полномасштабной агрессии – говоря о "геноциде на Донбассе".

В октябре 2022 года РФ подала свои предварительные возражения по этому делу и поставила под сомнение, что Международный суд может рассматривать данную жалобу.

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Что предшествовало: 

  • Последние слушания по этому делу состоялись в сентябре 2023 года. Украинская сторона на них призвала отклонить возражения России и рассмотреть иск в полном объеме.

Темы: Сектор ГазагеноцидРосcиявойна
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