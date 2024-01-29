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На Сумщині троє загиблих через російський обстріл

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 29 січня 2024, 16:50
На Сумщині троє загиблих через російський обстріл
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Внаслідок російського обстрілу Сумської області загинули троє людей.

Джерело: "Суспільне" із посиланням на коментар голови Зноб-Новгородської громади Петра Гончарова

Деталі: Гончаров повідомив, що у Зноб-Новгородській громаді загинули двоє чоловіків та одна жінка. Один з них помер у "швидкій" дорогою до лікарні у Шостці. Також у громаді пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки та будівля хлібзаводу.

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Пряма мова: "Двох чоловіків поранило на вулиці, біля пошти. По них росіяни випустили снаряд з міномета. Ймовірно з "градів" обстріляли житловий будинок, де знаходилися чоловік та жінка, вони загинули на місці. Їх тіла знайшли рятувальники, коли гасили пожежу.

…Два будинки повністю згоріли. На одному подвір'ї згорів сарай, у двоповерховому будинку повилітали всі вікна. У будівлі хлібзаводу також немає вікон".

 
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Теми: Сумська областьжертвиобстріл
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