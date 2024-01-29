На Сумщине трое погибших из-за российского обстрела

В результате российского обстрела Сумской области погибли три человека.

Источник: "Суспильне" со ссылкой на комментарий председателя Зноб-Новгородской громады Петра Гончарова

Детали: Гончаров сообщил, что в Зноб-Новгородской общине погибли двое мужчин и одна женщина. Один из них умер в "скорой" по дороге в больницу в Шостке. Также в общине повреждены частные и многоквартирные дома и здание хлебозавода.

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Прямая речь: "Двух мужчин ранило на улице, возле почты. По ним россияне выпустили снаряд из миномета. Вероятно из "градов" обстреляли жилой дом, где находились мужчина и женщина, они погибли на месте. Их тела нашли спасатели, когда тушили пожар.

...Два дома полностью сгорели. В одном дворе сгорел сарай, в двухэтажном доме повылетали все окна. В здании хлебозавода также нет окон".

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