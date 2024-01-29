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Україна та Канада провели новий раунд переговорів щодо угоди про "гарантії безпеки"

Тетяна ОлійникПонеділок, 29 січня 2024, 18:52
Україна та Канада провели новий раунд переговорів щодо угоди про гарантії безпеки
ARTUR WIDAK/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Україна і Канада провели черговий раунд перемовин щодо майбутньої двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" – у продовження спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами Групи семи на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС України

Деталі: Перемовини відбулися ще 26 січня, з українського боку у них брав участь заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

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Як зазначають, учасники переговорів продовжили безпосереднє опрацювання окремих положень проєкту майбутнього документа, обговорили його окремі блоки, а також обмінялись думками щодо планування та модальностей подальшого переговорного процесу.

Канадська сторона запевнила у готовності Оттави далі підтримувати Україну "до подолання російської агресії".

Нагадаємо, в середині січня посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що Канада вже передала проєкт угоди на узгодження українській стороні і переговори можуть завершитися через кілька тижнів. 

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Як відомо, Велика Британія стала першою країною, яка підписала двосторонню безпекову угоду з Україною у розвиток декларації G7 про підтримку України.

"ЄвроПравда" детально розповідала про неї у статті "Безпека без гарантій"

Теми: Канадагарантії безпекидопомога Україні
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