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Украина и Канада провели новый раунд переговоров по соглашению о "гарантиях безопасности"

Татьяна ОлейникПонедельник, 29 января 2024, 18:52
Украина и Канада провели новый раунд переговоров по соглашению о гарантиях безопасности
ARTUR WIDAK/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Украина и Канада провели очередной раунд переговоров по будущему двустороннему соглашению о "гарантиях безопасности" – в продолжение совместной декларации о поддержке Украины, принятой странами Группы семи на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Источник: "Европейская правда", об этом в понедельник сообщили в МИД Украины

Детали: Переговоры состоялись еще 26 января, с украинской стороны в них участвовал заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

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Как отмечается, участники переговоров "продолжили непосредственную проработку отдельных положений проекта будущего документа, обсудили его отдельные блоки, а также обменялись мнениями по планированию и модальностей дальнейшего переговорного процесса".

Канадская сторона заверила в готовности Оттавы дальше поддерживать Украину "до преодоления российской агрессии".

Напомним, в середине января посол Канады в Украине Наталья Цмоць заявила, что Канада уже передала проект соглашения на согласование украинской стороне и переговоры могут завершиться через несколько недель.

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Как известно, Великобритания стала первой страной, которая подписала двустороннее соглашение по безопасности с Украиной в развитие декларации G7 о поддержке Украины.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о нем в статье "Безопасность без гарантий".

Темы: Канадагарантии безопасностипомощь Украине
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