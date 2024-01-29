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В Авдіївці від російського обстрілу загинула жінка

Тетяна ОлійникПонеділок, 29 січня 2024, 19:28
В Авдіївці від російського обстрілу загинула жінка
Фото: Вадим Філашкін/Telegram

В Авдіївці на Донеччині від російського обстрілу загинула жінка, окупанти вдарили, ймовірно з артилерії.

Джерело: "Суспільне Донбас" з посиланням на речницю Донецької обласної прокуратури Анастасію Медведєву

Пряма мова речниці: "Сьогодні близько 14:00 війська РФ вчергове атакували Авдіївку, ймовірно, з артилерії. Від влучання снарядів по території приватного домоволодіння зазнала осколкового поранення жінка 59 років".

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Деталі: За словами речниці, жінку оперативно доставили до лікарні, але вона померла від отриманих тяжких травм.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, (порушення законів та звичаїв війни).

Теми: АвдіївкажертвивійнаДонецька область
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