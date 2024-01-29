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В Авдеевке от российских обстрелов погибла женщина

Татьяна ОлейникПонедельник, 29 января 2024, 19:28
В Авдеевке от российских обстрелов погибла женщина
Фото: Вадим Филашкин/Telegram

В Авдеевке в Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, кафиры ударили, вероятно, из артиллерии.

Источник: "Суспільне Донбасс" со ссылкой на пресс-секретаря Донецкой областной прокуратуры Анастасию Медведеву

Прямая речь спикера: "Сегодня около 14:00 войска РФ в очередной раз атаковали Авдеевку, вероятно, с артиллерии. От попадания снарядов по территории частного домовладения получила осколочное ранение женщина 59 лет".

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Детали: По словам спикера, женщину оперативно доставили в больницу, но она скончалась от полученных тяжелых травм.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Темы: АвдеевкажертвывойнаДонецкая область
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