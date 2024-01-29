Росіяни завдали 6 ракетних ударів по Донеччині та Херсонщині – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулось 51 бойове зіткнення, армія РФ завдала 6 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької та Музиківки Херсонської областей.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 29 січня

Дослівно: "Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 засобах протиповітряної оборони, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника".

Деталі: Також противник завдав 64 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з РСЗВ.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки поблизу Іванівського Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак неподалік Новобахмутівки, Авдіївки та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники 6 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку захисники відбили атаку ворога поблизу Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку захисники відбили атаку загарбників північніше Приютного Запорізької області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 7 безуспішних спроб штурму позицій наших військ.