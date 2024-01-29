Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни завдали 6 ракетних ударів по Донеччині та Херсонщині – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 29 січня 2024, 19:52
Росіяни завдали 6 ракетних ударів по Донеччині та Херсонщині – Генштаб
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ ЦЕНТР

За минулу добу на фронті відбулось 51 бойове зіткнення, армія РФ завдала 6 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької та Музиківки Херсонської областей.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 29 січня

Дослівно: "Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Реклама:

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 засобах протиповітряної оборони, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника".

Деталі: Також противник завдав 64 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з РСЗВ.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки поблизу Іванівського Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак неподалік Новобахмутівки, Авдіївки та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники 6 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку захисники відбили атаку ворога поблизу Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку захисники відбили атаку загарбників північніше Приютного Запорізької області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 7 безуспішних спроб штурму позицій наших військ.

Теми: ГенштабДонецька областьХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Генштаб
ЗСУ за добу знищили 1 070 окупантів, 25 ББМ та 10 танків
За добу відбулося 74 бойових зіткнення з окупантами – Генштаб
У неділю найгарячіше на Авдіївському й Мар’їнському напрямках – Генштаб
Останні новини
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
20:30
фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ
20:12
У короля Британії виявили рак
20:05
Єврокомісія та IFC уклали угоду про інвестгарантії для України: допоможуть залучити пів мільярда євро
Усі новини...
Реклама: