Россияне нанесли 6 ракетных ударов по Донбассу и Херсонщине – Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 51 боевое столкновение, армия РФ нанесла 6 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой и Музыковки Херсонской областей.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 29 января

Дословно: "В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Реклама:

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника".

Детали: Также противник нанес 64 авиационных удара, совершил 45 обстрелов с РСЗО.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 7 атак у Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки вблизи Ивановского Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбито 8 атак неподалеку от Новобахмутовки, Авдеевки и еще 5 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении защитники отразили атаку врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении защитники отбили атаку захватчиков к северу от Приютного Запорожской области.

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринято 7 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.