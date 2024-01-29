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Латвійська коаліція домовилась готувати заборону імпорту зерна з РФ та Білорусі

Тетяна ОлійникПонеділок, 29 січня 2024, 19:59
Латвійська коаліція домовилась готувати заборону імпорту зерна з РФ та Білорусі
Getty Images

Правляча коаліція у Латвії досягла політичної домовленості щодо заборони імпортувати зерно з Росії та Білорусі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: Прем’єрка країни Евіка Сіліня (від партії "Нова єдність"), міністр сільського господарства Армандс Краузе ("Союз зелених і селян") та очільник фракції "Прогресивної партії" у Сеймі Андріс Шуваєвс після коаліційної зустрічі 29 січня оголосили, що планують підготувати і схвалити відповідний проєкт закону протягом лютого. 

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Питання заборони імпорту зерна з Росії та Білорусі давно обговорюється у Латвії, але до цього часу у коаліції вважали, що це найкраще зробити спільним рішенням на рівні ЄС, а одностороння заборона не буде мати сенсу, тому що російське зерно все одно може потрапляти в Латвію через інші країни ЄС. 

Президент Латвії минулого тижня заявив, що підтримує односторонню заборону на імпорт російського зерна.

Теми: ЛатвіязерноРосіяБілорусь
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