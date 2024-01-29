Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Латвийская коалиция договорилась готовить запрет на импорт зерна из РФ и Беларуси

Татьяна ОлейникПонедельник, 29 января 2024, 19:59
Латвийская коалиция договорилась готовить запрет на импорт зерна из РФ и Беларуси
Getty Images

Правящая коалиция в Латвии достигла политической договоренности о запрете импортировать в страну зерно из России и Беларуси.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: Премьер страны Эвика Силиня (от партии "Новое единство"), министр сельского хозяйства Армандс Краузе ("Союз зеленых и крестьян") и глава фракции "Прогрессивной партии" в Сейме Андрис Шуваевс после коалиционной встречи 29 января объявили, что планируют подготовить и одобрить соответствующий проект закона в течение февраля.

Реклама:

Вопрос запрета импорта зерна из России и Беларуси давно обсуждается в Латвии, но до сих пор в правящей коалиции считали, что это лучше всего сделать совместным решением на уровне ЕС, а односторонний запрет не будет иметь смысла, потому что российское зерно все равно может попадать в Латвию через другие страны ЕС.

Президент Латвии на прошлой неделе заявил, что поддерживает односторонний запрет на импорт российского зерна.

Темы: ЛатвиязерноРосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Латвия
ФСБ России завербовала евродепутатку из Латвии - расследование
Президент Латвии поддерживает односторонний запрет на импорт российского зерна
Латвия отправит в Украину новую партию конфискованных у нетрезвых водителей автомобилей
Последние новости
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
20:31
Неврологические повреждения вызывают не вирусы, а иммунный ответ – ученые
Все новости...
Реклама: