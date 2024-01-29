Латвийская коалиция договорилась готовить запрет на импорт зерна из РФ и Беларуси

Правящая коалиция в Латвии достигла политической договоренности о запрете импортировать в страну зерно из России и Беларуси.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: Премьер страны Эвика Силиня (от партии "Новое единство"), министр сельского хозяйства Армандс Краузе ("Союз зеленых и крестьян") и глава фракции "Прогрессивной партии" в Сейме Андрис Шуваевс после коалиционной встречи 29 января объявили, что планируют подготовить и одобрить соответствующий проект закона в течение февраля.

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Вопрос запрета импорта зерна из России и Беларуси давно обсуждается в Латвии, но до сих пор в правящей коалиции считали, что это лучше всего сделать совместным решением на уровне ЕС, а односторонний запрет не будет иметь смысла, потому что российское зерно все равно может попадать в Латвию через другие страны ЕС.

Президент Латвии на прошлой неделе заявил, что поддерживает односторонний запрет на импорт российского зерна.