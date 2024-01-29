Зеленський: Випереджати ворога у якості роботи з дронами – це одне з головних завдань року

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на селекторі обговорили ситуацію з дронами в Україні.

Джерело: звернення Зеленського 29 січня

Пряма мова: "Окрема розмова – щодо дронів: питання виробництва, питання постачання, забезпеченості підрозділів. Зрозуміло, що це одне з головних завдань року – випереджати ворога в якості роботи з дронами. Що успішніші українські дрони, від FPV до стратегічних, то більше життів наших воїнів ми збережемо".

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Деталі: За словами президента, також на селекторі обговорили ситуацію на фронті та заслухали доповідь розвідки.

На нараді з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем обговорили стратегію першого півріччя в роботі з нашими сусідами у Євросоюзі.

Проговорили заплановані деталі міжурядової співпраці з Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією.