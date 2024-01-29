Зеленский: Упреждать врага в качестве работы с дронами – это одна из главных задач года

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на селекторе обсудили ситуацию с дронами в Украине.

Источник: обращение Зеленского 29 января

Прямая речь: "Отдельный разговор – относительно дронов: вопросы производства, вопросы поставки, обеспеченности подразделений. Понятно, что это одна из главных задач года – опережать врага в качестве работы с дронами. Чем успешнее украинские дроны, от FPV до стратегических, тем больше жизней наших воинов мы сохраним".

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Детали: По словам президента, также на селекторе обсудили ситуацию на фронте и заслушали доклад разведки.

На совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили стратегию первого полугодия по работе с нашими соседями в Евросоюзе.

Обсудили запланированные детали межправительственного сотрудничества с Польшей, Словакией, Чехией, Румынией и Болгарией.