Україна і Німеччина провели черговий раунд переговорів щодо безпекової угоди

Представники України та Німеччини провели дводенний раунд переговорів щодо безпекових зобов’язань відповідно до декларації "Групи семи".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента

Деталі: Під час переговорів представники ФРН та України "обговорили формулювання ключових положень угоди, термінологію та юридичні формальності", йдеться в повідомленні ОП.

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"Представники України та Німеччини домовилися про графік подальшої комунікації між переговорними групами на найближчий час", – додали там, не уточнюючи подробиць.

Раніше цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц натякнув на те, що незабаром можна буде оголосити про укладання угоди про "гарантії безпеки" з Україною.

А президент Франції Емманюель Макрон оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки".

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Як відомо, більшість двосторонніх угод між Україною і партнерами, які приєдналися до рамкової декларації G7, ще на етапі переговорів. У середині січня підписали першу фіналізовану угоду – між Україною та Сполученим Королівством – під час візиту до Києва прем'єра Британії Ріші Сунака.

"Європейська правда" детально розповідає про значення цього документа у статті Безпека без гарантій. Пояснюємо, що увійшло до договору з Британією та чому це – перемога.