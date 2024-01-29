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Украина и Германия провели очередной раунд переговоров по соглашению о безопасности

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 29 января 2024, 23:09
Украина и Германия провели очередной раунд переговоров по соглашению о безопасности
Getty Images

Представители Украины и Германии провели двухдневный раунд переговоров по обязательствах по безопасности в соответствии с декларацией "Группы семи", заключенной на саммите НАТО в Вильнюсе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

Детали: Во время переговоров представители ФРГ и Украины "обсудили формулировки ключевых положений соглашения, терминологию и юридические формальности", говорится в сообщении ОП.

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"Представители Украины и Германии договорились о графике дальнейшей коммуникации между переговорными группами на ближайшее время", – добавили там, не уточняя подробностей.

Ранее в этом месяце канцлер Германии Олаф Шольц намекнул на то, что вскоре можно будет объявить о заключении соглашения о "гарантиях безопасности" с Украиной.

А президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о "гарантиях безопасности".

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Как известно, большинство двусторонних соглашений между Украиной и партнерами, которые присоединились к рамочной декларации G7, еще на этапе переговоров. В середине января подписали первое финализированное соглашение – между Украиной и Соединенным Королевством – во время визита в Киев премьера Великобритании Риши Сунака.

"Европейская правда" подробно рассказывает о значении этого документа в статье Безопасность без гарантий. Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа.

Темы: Германиягарантии безопасности
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