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ISW: Росія використовує націоналістичні настрої в Європі проти України

Олена ІвашківВівторок, 30 січня 2024, 03:22
ISW: Росія використовує націоналістичні настрої в Європі проти України
фото ілюстративне Getty Images

Росія розпалює та використовує неоімперіалістичні та націоналістичні настрої в Європі, щоб вбити клин між Україною та її західними сусідами.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики інституту нагадують, що правий угорський політик і лідер партії "Наша Батьківщина" Ласло Тороцкоі 27 січня заявив, що Угорщина має претендувати на Закарпатську область України в разі поразки України у війні. 

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Водночас, румунський правий політик і лідер партії "Союз румунів" Клаудіу Тарзіу 29 січня наголосив, що Румунії необхідно "реінтегрувати" сусідні з Румунією території України, де проживало румунське населення, щоб зберегти суверенітет.

Експерти вважають, що російські джерела посилили заяви Тороцкоя та Тарзіу та підкреслили ці ультранаціоналістичні претензії Румунії та Угорщини на українську територію. Раніше, до повномасштабного вторгнення, Росія пропонувала ідею "розподілу України" між Росією та Заходом. 

Президент Росії Володимир Путін та інші високопоставлені російські посадовці відновили цей наратив у грудні 2023 року, заявивши, що Україна має історичні "територіальні суперечки" з Польщею, Румунією та Угорщиною, але може зберегти свій "суверенітет", якщо вся країна складатиметься з кордонів Львівської області.

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Військові аналітики вважають, що російська ультранаціоналістична концепція "Русского мира", схоже, набула популярності серед націоналістичних європейських фракцій і їхніх власних націоналістичних ідеологій. 

Актори російського інформаційного простору, ймовірно, прагнуть використати цю ідеологічну схильність, щоб вбити клин між Україною та її європейськими сусідами.

Ключові висновки ISW за 29 січня:

  • Міністерство оборони України спростувало чутки про нібито відставку або звільнення головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного 29 січня.
  • Росія, можливо, переоснащує аспекти своєї парасольки протиповітряної оборони в глибоких тилах на тлі ударів українських безпілотників у Росії.
  • Схоже, що Росія розпалює та використовує неоімперіалістичні та націоналістичні настрої в Європі, щоб вбити клин між Україною та її західними сусідами.
  • Президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко 29 січня підписали низку економічних і технологічних угод, які сприяють зусиллям Кремля щодо подальшої інтеграції Білорусі в структуру Союзної держави.
  • Російські війська просунулися поблизу Кремінної та Авдіївки та в районі кордону Донецької та Запорізької областей.
  • Росія перекинула на окуповану Україну додаткові війська Росгвардії напередодні виборів президента РФ у березні 2024 року.

Теми: війнаISWпропаганда
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