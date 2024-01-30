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ISW: Россия использует националистические настроения в Европе против Украины

Алена ИвашкивВторник, 30 января 2024, 03:22
ISW: Россия использует националистические настроения в Европе против Украины
Иллюстрация Getty Images

Россия разжигает и использует неоимпериалистические и националистические настроения в Европе, чтобы вбить клин между Украиной и ее западными соседями.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики института напоминают, что правый венгерский политик и лидер партии "Наша Родина" Ласло Торочкай 27 января заявил, что Венгрия должна претендовать на Закарпатскую область Украины в случае поражения Украины в войне.

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В то же время румынский правый политик и лидер партии "Союз румынов" Клаудиу Тырзиу 29 января подчеркнул, что Румынии необходимо "реинтегрировать" соседние с Румынией территории Украины, где проживало румынское население, чтобы сохранить суверенитет.

Эксперты считают, что российские источники ужесточили заявления Торочкая и Тарзиу и подчеркнули эти ультранационалистические претензии Румынии и Венгрии на украинскую территорию. Ранее до полномасштабного вторжения Россия предлагала идею "распределения Украины" между Россией и Западом.

Президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные российские чиновники возобновили этот нарратив в декабре 2023 года, заявив, что у Украины есть исторические "территориальные споры" с Польшей, Румынией и Венгрией, но она может сохранить свой "суверенитет", если вся страна будет состоять из границ Львовской области .

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Военные аналитики считают, что российская ультранационалистическая концепция "Русского мира", похоже, приобрела популярность среди националистических европейских фракций и их собственных националистических идеологий.

Актеры российского информационного пространства, вероятно, стремятся использовать эту идеологическую склонность, чтобы вбить клин между Украиной и ее европейскими соседями.

Ключевые выводы ISW за 29 января:

  • Министерство обороны Украины опровергло слухи о якобы отставке или увольнении главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного 29 января.
  • Россия, возможно, переоснащает аспекты своего зонта противовоздушной обороны в глубоких тылах на фоне ударов украинских беспилотников в России.
  • Похоже, что Россия разжигает и использует неоимпериалистические и националистические настроения в Европе, чтобы вбить клин между Украиной и ее западными соседями.
  • Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко 29 января подписали ряд экономических и технологических соглашений, способствующих усилиям Кремля по дальнейшей интеграции Беларуси в структуру Союзного государства.
  • Российские войска продвинулись вблизи Кременной и Авдеевки и в районе границ Донецкой и Запорожской областей.

Темы: войнаISWпропаганда
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