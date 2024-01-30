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Адміністрація Байдена закликала спікера Конгресу Джонсона ухвалити угоду про кордон

Олена ІвашківВівторок, 30 січня 2024, 05:37
Адміністрація Байдена закликала спікера Конгресу Джонсона ухвалити угоду про кордон
Майк Джонсон, фото Getty Images

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена закликала спікера Палати представників Майка Джонсона забезпечити ухвалення угоди щодо посилення безпеки на американському кордоні з Мексикою.

Джерело: прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу

Пряма мова: "Ми сумлінно працювали над досягненням реального прогресу в одному з найважливіших питань, яке стоїть перед нами - гарантування безпеки нашого кордону. Тепер нам потрібно, щоб спікер Джонсон активізувався і надав повноваження та ресурси, про які ми просили. ".

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Деталі: Речниця Білого дому нагадала, що Республіканська партія активно висловлювалася за виділення нових ресурсів на безпеку кордону з Мексикою, причому на цьому наголошувала безпосередньо адміністрація Трампа. І наголосила, що угода, над якою працювали республіканці та демократи в Сенаті, а також Білий дім, забезпечує необхідні для цього заходи.

Карін Жан-П’єр також підкреслила, що президент готовий підписати законопроєкт у тому вигляді, як він був узгоджений за результатами кількох місяців переговорів. Тож, за її словами, спікер Джонсон повинен надати нинішній адміністрації повноваження і фінансування, які вона вимагає.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 січня стало відомо, що учасники переговорів у Сенаті США дійшли згоди щодо нової угоди, яка має значно обмежити нелегальний потік мігрантів на південному кордоні, а також розблокує можливість ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.
  • Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт Сенату щодо кордону, який включає допомогу Україні, а також іншим країнам, не схвалять в Палаті представників, якщо повідомлення про його умови відповідають дійсності.
  • Перед цим в США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.
  • За даними ЗМІ, ключові помічники американського президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі.
  • У проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума – на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.

Теми: БайденСША
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