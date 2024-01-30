Администрация Байдена призвала спикера Конгресса Джонсона принять соглашение о границе
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона обеспечить принятие соглашения по усилению безопасности на американской границе с Мексикой.
Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге
Прямая речь: "Мы добросовестно работали над достижением реального прогресса в одном из важнейших вопросов, стоящих перед нами – обеспечении безопасности нашей границы. Теперь нам нужно, чтобы спикер Джонсон активизировался и предоставил полномочия и ресурсы, о которых мы просили.".
Детали: Представитель Белого дома напомнила, что Республиканская партия активно высказывалась за выделение новых ресурсов на безопасность границы с Мексикой, причем это отмечала непосредственно администрация Трампа. И подчеркнула, что соглашение, над которым работали республиканцы и демократы в Сенате, а также Белый дом, обеспечивает необходимые для этого меры.
Карин Жан-Пьер также подчеркнула, что президент готов подписать законопроект в том виде, как он был согласован по результатам нескольких месяцев переговоров. Спикер Джонсон должен предоставить нынешней администрации полномочия и финансирования, которые она требует.
Что предшествовало:
- 27 января участники переговоров в Сенате США пришли к согласию относительно нового соглашения, которое должно значительно ограничить нелегальный поток мигрантов на южной границе, а также разблокирует возможность принятия помощи Украине, Израилю и Тайваню.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект Сената по границе, который включает помощь Украине, а также другим странам, не одобрят в Палате представителей, если сообщения о его условиях соответствуют действительности.
- Перед этим в США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.
- По данным СМИ, ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности.
- В проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе