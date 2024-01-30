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Администрация Байдена призвала спикера Конгресса Джонсона принять соглашение о границе

Алена ИвашкивВторник, 30 января 2024, 05:37
Администрация Байдена призвала спикера Конгресса Джонсона принять соглашение о границе
Майк Джонсон, фото Getty Images

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона обеспечить принятие соглашения по усилению безопасности на американской границе с Мексикой.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге

Прямая речь: "Мы добросовестно работали над достижением реального прогресса в одном из важнейших вопросов, стоящих перед нами – обеспечении безопасности нашей границы. Теперь нам нужно, чтобы спикер Джонсон активизировался и предоставил полномочия и ресурсы, о которых мы просили.".

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Детали: Представитель Белого дома напомнила, что Республиканская партия активно высказывалась за выделение новых ресурсов на безопасность границы с Мексикой, причем это отмечала непосредственно администрация Трампа. И подчеркнула, что соглашение, над которым работали республиканцы и демократы в Сенате, а также Белый дом, обеспечивает необходимые для этого меры.

Карин Жан-Пьер также подчеркнула, что президент готов подписать законопроект в том виде, как он был согласован по результатам нескольких месяцев переговоров. Спикер Джонсон должен предоставить нынешней администрации полномочия и финансирования, которые она требует.

Что предшествовало:

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  • 27 января участники переговоров в Сенате США пришли к согласию относительно нового соглашения, которое должно значительно ограничить нелегальный поток мигрантов на южной границе, а также разблокирует возможность принятия помощи Украине, Израилю и Тайваню.
  • Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект Сената по границе, который включает помощь Украине, а также другим странам, не одобрят в Палате представителей, если сообщения о его условиях соответствуют действительности.
  • Перед этим в США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.
  • По данным СМИ, ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности.
  • В проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе

Темы: БайденСША
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