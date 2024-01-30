Администрация Байдена призвала спикера Конгресса Джонсона принять соглашение о границе

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона обеспечить принятие соглашения по усилению безопасности на американской границе с Мексикой.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге

Прямая речь: "Мы добросовестно работали над достижением реального прогресса в одном из важнейших вопросов, стоящих перед нами – обеспечении безопасности нашей границы. Теперь нам нужно, чтобы спикер Джонсон активизировался и предоставил полномочия и ресурсы, о которых мы просили.".

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Детали: Представитель Белого дома напомнила, что Республиканская партия активно высказывалась за выделение новых ресурсов на безопасность границы с Мексикой, причем это отмечала непосредственно администрация Трампа. И подчеркнула, что соглашение, над которым работали республиканцы и демократы в Сенате, а также Белый дом, обеспечивает необходимые для этого меры.

Карин Жан-Пьер также подчеркнула, что президент готов подписать законопроект в том виде, как он был согласован по результатам нескольких месяцев переговоров. Спикер Джонсон должен предоставить нынешней администрации полномочия и финансирования, которые она требует.

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