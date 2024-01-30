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Окупанти кажуть, що збили безпілотник у районі Бельбека у Криму

Олена ІвашківВівторок, 30 січня 2024, 06:40
Окупанти кажуть, що збили безпілотник у районі Бельбека у Криму
Український дрон-камікадзе R15, ілюстраційне фото Армії дронів

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив вранці 30 січня, що у Криму працювала ППО.

Джерело: Развожаєв в Telegram

Деталі: За попередньою інформацією, сили ППО збили БПЛА над акваторією у районі Бельбека.

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Развожаєв додав, що усі служби приведені у стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя зараз не фіксує пошкодження інфраструктури.

Він також закликав всіх зберігати спокій.

Теми: Кримвійнабезпілотники
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