Окупанти кажуть, що збили безпілотник у районі Бельбека у Криму
Вівторок, 30 січня 2024, 06:40
Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив вранці 30 січня, що у Криму працювала ППО.
Джерело: Развожаєв в Telegram
Деталі: За попередньою інформацією, сили ППО збили БПЛА над акваторією у районі Бельбека.
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Развожаєв додав, що усі служби приведені у стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя зараз не фіксує пошкодження інфраструктури.
Він також закликав всіх зберігати спокій.