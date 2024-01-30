Оккупанты сообщили, что сбили беспилотник в районе Бельбека в Крыму
Вторник, 30 января 2024, 06:40
Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил утром 30 января, что в Крыму работала ПВО.
Источник: Развожаев в Telegram
Подробности: По предварительной информации, силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека.
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Развожаев добавил, что все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя сейчас не фиксирует повреждение инфраструктуры.
Он также призвал всех сохранять спокойствие.