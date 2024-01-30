Оккупанты сообщили, что сбили беспилотник в районе Бельбека в Крыму

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил утром 30 января, что в Крыму работала ПВО.

Источник: Развожаев в Telegram

Подробности: По предварительной информации, силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека.

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Развожаев добавил, что все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя сейчас не фиксирует повреждение инфраструктуры.

Он также призвал всех сохранять спокойствие.