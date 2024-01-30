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Росіяни атакували на 8 напрямках, ЗСУ за добу відбили близько 60 ворожих штурмів − Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 30 січня 2024, 07:20
Росіяни атакували на 8 напрямках, ЗСУ за добу відбили близько 60 ворожих штурмів − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Минулої доби росіяни атакували по всій лінії фронту, загалом відбулося 70 бойових зіткнень; окупанти завдали 10 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Лисівки Донецької та Музиківки Херсонської областей, а також 114 авіаційних ударів 99 обстрілів з ОСЗВ − по позиціях українських військ та населених пунктах.  

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 30 січня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів".

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Деталі: Авіаційних ударів зазнали: Середина-Буда Сумської області; Великий Бурлук, Хатнє, Петропавлівка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Сіверськ, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Очеретине, Орлівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Шляхове, Берислав, Козацьке Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку захисники відбили 7 атак росіян біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів в районах Серебрянського лісництво Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки росіян поблизу Багданівки та Іванівського Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 8 атак.

На Шахтарському напрямку захисники відбили 2 атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 2 атаки росіян західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Протягом минулої доби окупанти здійснили 8 безуспішних штурмових дій.

Водночас, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах росіян.  

А підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 засобах протиповітряної оборони, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Теми: війнаГенштабДонецька областьХерсонська область
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