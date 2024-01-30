Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали на 8 направлениях, ВСУ за сутки отбили около 60 вражеских штурмов − Генштаб

Ирина БалачукВторник, 30 января 2024, 07:20
Россияне атаковали на 8 направлениях, ВСУ за сутки отбили около 60 вражеских штурмов − Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки россияне атаковали по всей линии фронта, всего произошло 70 боевых столкновений; оккупанты нанесли 10 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Лисовки Донецкой и Музыковки Херсонской областей, а также 114 авиационных ударов 99 обстрелов из ОСЗО − по позициям украинских войск и населенным пунктам. 

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 января в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 15 вражеских дронов".

Реклама:

Деталbи: Авиационным ударам подверглись: Середина-Буда Сумской области; Великий Бурлук, Хатнее, Петропавловка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Новоегоровка, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Северск, Раздоловка, Часов Яр, Клещеевка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Очеретино, Орловка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Шляховое, Берислав, Казацкое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСUВ "Хортица" на Купянском направлении защитники отбили 7 атак россиян возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 3 атаки россиян вблизи Багдановки и Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 8 атак.

На Шахтерском направлении защитники отбили 2 атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 2 атаки россиян западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки оккупанты совершили 8 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам россиян. 

А подразделения ракетных войск нанесли удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Темы: войнаГенштабДонецкая областьХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

война
В Донецкой области ракета РФ убила мужчину, который ехал на велосипеде с работы домой
Воздушные силы растолковали процент сбитых "Шахедов"
За сутки ВСУ уничтожили около тысячи оккупантов, 30 артсистем и истребитель Су-34
Последние новости
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
20:31
Неврологические повреждения вызывают не вирусы, а иммунный ответ – ученые
Все новости...
Реклама: