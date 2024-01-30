Россияне атаковали на 8 направлениях, ВСУ за сутки отбили около 60 вражеских штурмов − Генштаб

За прошедшие сутки россияне атаковали по всей линии фронта, всего произошло 70 боевых столкновений; оккупанты нанесли 10 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Лисовки Донецкой и Музыковки Херсонской областей, а также 114 авиационных ударов 99 обстрелов из ОСЗО − по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 января в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 15 вражеских дронов".

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Деталbи: Авиационным ударам подверглись: Середина-Буда Сумской области; Великий Бурлук, Хатнее, Петропавловка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Новоегоровка, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Северск, Раздоловка, Часов Яр, Клещеевка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Очеретино, Орловка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Шляховое, Берислав, Казацкое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСUВ "Хортица" на Купянском направлении защитники отбили 7 атак россиян возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 3 атаки россиян вблизи Багдановки и Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 8 атак.

На Шахтерском направлении защитники отбили 2 атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 2 атаки россиян западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки оккупанты совершили 8 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам россиян.

А подразделения ракетных войск нанесли удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.