"Шахед" влучив у Криворізькому районі: спалахнула пожежа

Росіяни атакували Дніпропетровську область − один ворожий "Шахед" вдалося збити, інший влучив у цивільну інфраструктуру у Криворізькому районі, спричинивши пожежу.

Джерело: очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лукашука: "Вночі ворожий "Шахед" знищили над Криворізьким районом наші сили ППО. Дякую військовим з ПвК "Схід"! Втім, було і влучання. Внаслідок атаки безпілотником Криворізькому районі виникла пожежа".

Реклама:

Фото з Telegram миколи Лукашука

Деталі: Лисак уточнив, що ворожий дрон поцілив по цивільній інфраструктурі. Наразі рятувальники уже ліквідували загоряння.

Фото з Telegram миколи Лукашука

Також ближче до півночі росіяни обстріляли з артилерії Нікопольський район − били по Червоногригорівській громаді: пошкодили приватний будинок, 3 господарські споруди, 1 легковий автомобіль.

Минулося без постраждалих.