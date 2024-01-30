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"Шахед" влучив у Криворізькому районі: спалахнула пожежа

Ірина БалачукВівторок, 30 січня 2024, 07:56
Шахед влучив у Криворізькому районі: спалахнула пожежа
ФОТО з TELEGRAM Миколи ЛУКАШУКА 

Росіяни атакували Дніпропетровську область − один ворожий "Шахед" вдалося збити, інший влучив у цивільну інфраструктуру у Криворізькому районі, спричинивши пожежу.

Джерело: очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лукашука: "Вночі ворожий "Шахед" знищили над Криворізьким районом наші сили ППО. Дякую військовим з ПвК "Схід"! Втім, було і влучання. Внаслідок атаки безпілотником Криворізькому районі виникла пожежа". 

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Фото з Telegram миколи Лукашука 

Деталі: Лисак уточнив, що ворожий дрон поцілив по цивільній інфраструктурі. Наразі рятувальники уже ліквідували загоряння. 

 
Фото з Telegram миколи Лукашука 

Також ближче до півночі росіяни обстріляли з артилерії Нікопольський район − били по Червоногригорівській громаді: пошкодили приватний будинок, 3 господарські споруди, 1 легковий автомобіль.

Минулося без постраждалих.

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Теми: Дніпропетровська областьШахед
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