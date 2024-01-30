Российских "Шахед" попал по гражданской инфраструктуре в Криворожском районе: вспыхнул пожар

Россияне атаковали Днепропетровскую область − один вражеский "Шахед" удалось сбить, другой попал по гражданской инфраструктуре в Криворожском районе, вызвав пожар.

Источник: глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лукашука: "Ночью вражеский "Шахед" уничтожили над Криворожским районом наши силы ПВО. Спасибо военным из ВК "Восток"! Впрочем, было и попадание. В результате атаки беспилотником в Криворожском районе возник пожар".

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Фото Из Telegram николая Лукашука

Детали: Лысак уточнил, что вражеский дрон попал по гражданской инфраструктуре. Сейчас спасатели уже ликвидировали возгорание.

Фото Из Telegram николая Лукашука

Также ближе к полуночи россияне обстреляли из артиллерии Никопольский район − били по Красногригорьевской общине: повредили частный дом, 3 хозяйственные постройки, 1 легковой автомобиль.

Обошлось без пострадавших.