Российских "Шахед" попал по гражданской инфраструктуре в Криворожском районе: вспыхнул пожар
Россияне атаковали Днепропетровскую область − один вражеский "Шахед" удалось сбить, другой попал по гражданской инфраструктуре в Криворожском районе, вызвав пожар.
Источник: глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лукашука: "Ночью вражеский "Шахед" уничтожили над Криворожским районом наши силы ПВО. Спасибо военным из ВК "Восток"! Впрочем, было и попадание. В результате атаки беспилотником в Криворожском районе возник пожар".
Детали: Лысак уточнил, что вражеский дрон попал по гражданской инфраструктуре. Сейчас спасатели уже ликвидировали возгорание.
Также ближе к полуночи россияне обстреляли из артиллерии Никопольский район − били по Красногригорьевской общине: повредили частный дом, 3 хозяйственные постройки, 1 легковой автомобиль.
Обошлось без пострадавших.