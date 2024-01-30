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Росія атакувала Україну 35 "Шахедами": майже половину вдалося збити

Ірина БалачукВівторок, 30 січня 2024, 08:13
Росія атакувала Україну 35 Шахедами: майже половину вдалося збити
Воїни Повітряних сил "полюють" на "Шахеди". Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 30 січня росіяни атакували Україну 35-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131", 15 ворожих дронів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей".

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Деталі: Окупанти запустили ударні безпілотники з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та мис Чауда (тимчасово окупований Крим). Частину "Шахедів" росіяни спрямували по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та держкордону з Росією.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також окупанти ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.

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Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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