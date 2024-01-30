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Россия атаковала Украину 35 "Шахедами": почти половину удалось сбить

Ирина БалачукВторник, 30 января 2024, 08:13
Россия атаковала Украину 35 Шахедами: почти половину удалось сбить
Воины Воздушных сил "охотятся" на "Шахеды". Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 30 января россияне атаковали Украину 35-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131", 15 вражеских дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей".

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Детали: Оккупанты запустили ударные беспилотники с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск (РФ) и мыс Чауда (временно оккупированный Крым). Часть "Шахедов" россияне направили по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и госграницы с Россией.

К отражению воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также оккупанты ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донецкой области.

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Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
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