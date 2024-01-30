Россия атаковала Украину 35 "Шахедами": почти половину удалось сбить
В ночь на 30 января россияне атаковали Украину 35-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131", 15 вражеских дронов удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей".
Детали: Оккупанты запустили ударные беспилотники с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск (РФ) и мыс Чауда (временно оккупированный Крым). Часть "Шахедов" россияне направили по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и госграницы с Россией.
К отражению воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Также оккупанты ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донецкой области.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что россияне атаковали Днепропетровскую область − один вражеский "Шахед" удалось сбить, другой попал по гражданской инфраструктуре в Криворожском районе, вызвав пожар.