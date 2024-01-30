Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу ЗСУ знищили близько тисячі окупантів, 30 артсистем і винищувач Су-34

Олександр ШумілінВівторок, 30 січня 2024, 08:53
За добу ЗСУ знищили близько тисячі окупантів, 30 артсистем і винищувач Су-34
Фото: Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України за минулу добу вони ліквідували більше 900 окупантів, 10 танків, 31 артилерійську систему ворога а також вразили російський літак.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook, речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 384140 (+960) осіб,
  • танків ‒ 6300 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11725 (+29) од,
  • артилерійських систем – 9144 (+31) од,
  • РСЗВ – 972 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 663 (+3) од,
  • літаків – 332 (+1) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 1846 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1448 (+5).

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону уточнив, що окупанти втратили винищувач Су-34 у Луганській області.

Теми: авіаРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

авіа
На фронті за добу 65 бойових зіткнень, РФ 18 разів вдарила з авіації – Генштаб
Reuters: Байден закликав Конгрес "без зволікань" схвалити продаж F-16 Туреччині
Падіння російського Іл-76: "Схеми" дізналися прізвища членів екіпажу
Останні новини
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
20:30
фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ
20:12
У короля Британії виявили рак
20:05
Єврокомісія та IFC уклали угоду про інвестгарантії для України: допоможуть залучити пів мільярда євро
Усі новини...
Реклама: