За добу ЗСУ знищили близько тисячі окупантів, 30 артсистем і винищувач Су-34

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України за минулу добу вони ліквідували більше 900 окупантів, 10 танків, 31 артилерійську систему ворога а також вразили російський літак.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook, речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 384140 (+960) осіб,

танків ‒ 6300 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 11725 (+29) од,

артилерійських систем – 9144 (+31) од,

РСЗВ – 972 (+0) од,

засоби ППО ‒ 663 (+3) од,

літаків – 332 (+1) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35),

крилаті ракети ‒ 1846 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42) од,

спеціальна техніка ‒ 1448 (+5).

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону уточнив, що окупанти втратили винищувач Су-34 у Луганській області.