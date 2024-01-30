За добу ЗСУ знищили близько тисячі окупантів, 30 артсистем і винищувач Су-34
Вівторок, 30 січня 2024, 08:53
За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України за минулу добу вони ліквідували більше 900 окупантів, 10 танків, 31 артилерійську систему ворога а також вразили російський літак.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook, речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу ‒ близько 384140 (+960) осіб,
- танків ‒ 6300 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11725 (+29) од,
- артилерійських систем – 9144 (+31) од,
- РСЗВ – 972 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 663 (+3) од,
- літаків – 332 (+1) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35),
- крилаті ракети ‒ 1846 (+0),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42) од,
- спеціальна техніка ‒ 1448 (+5).
Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону уточнив, що окупанти втратили винищувач Су-34 у Луганській області.