За сутки ВСУ уничтожили около тысячи оккупантов, 30 артсистем и истребитель Су-34
По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины за минувшие сутки они ликвидировали более 900 оккупантов, 10 танков, 31 артиллерийскую систему врага а также поразили российский самолет.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook, спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.01.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 384140 (+960) человек,
танков - 6300 (+10) ед,
боевых бронированных машин - 11725 (+29) ед,
артиллерийских систем - 9144 (+31) ед,
РСЗО - 972 (+0) ед,
средства ПВО - 663 (+3) ед,
самолетов - 332 (+1) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7084 (+35),
крылатые ракеты - 1846 (+0),
корабли / катера - 23 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 12191 (+42) ед,
специальная техника - 1448 (+5).
Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона уточнил, что оккупанты потеряли самолет Су-34 в Луганской области.