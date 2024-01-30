За сутки ВСУ уничтожили около тысячи оккупантов, 30 артсистем и истребитель Су-34

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины за минувшие сутки они ликвидировали более 900 оккупантов, 10 танков, 31 артиллерийскую систему врага а также поразили российский самолет.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook, спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.01.24 ориентировочно составили:

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личного состава - около 384140 (+960) человек,

танков - 6300 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 11725 (+29) ед,

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артиллерийских систем - 9144 (+31) ед,

РСЗО - 972 (+0) ед,

средства ПВО - 663 (+3) ед,

самолетов - 332 (+1) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7084 (+35),

крылатые ракеты - 1846 (+0),

корабли / катера - 23 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12191 (+42) ед,

специальная техника - 1448 (+5).

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона уточнил, что оккупанты потеряли самолет Су-34 в Луганской области.