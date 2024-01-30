Повітряні сили розтлумачили відсоток збитих "Шахедів"

Більшість дронів-камікадзе в ніч на 30 січня 2024 року Росія спрямувала по прифронтових або прикордонних територіях, де є менше часу на збиття цих БпЛА.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Для когось це, можливо, дивно. Звикли бачити, можливо, і 100% збиття. Потрібно людям пояснювати. Це не є якась там зміна тактики. Ворог завдає ударів різною кількістю БпЛА на різних напрямках і з різних напрямків".

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Деталі: За словами Ігната, нині противник спрямував 35 дронів, і більшу частину з них – по прифронтових територіях, близько до лінії бойового зіткнення, державного кордону і так далі.

Таким чином противник намагався уразити різні об`єкти (військові, цивільні і паливно-енергетичного сектора) близько до свого кордону чи окупованої території.

Що передувало: У ніч на 30 січня росіяни атакували Україну 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131, 15 ворожих дронів вдалося знищити.