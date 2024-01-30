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Воздушные силы растолковали процент сбитых "Шахедов"

Валентина РоманенкоВторник, 30 января 2024, 09:22
Воздушные силы растолковали процент сбитых Шахедов
иллюстративное фото Воздушных сил

Большинство дронов-камикадзе в ночь на 30 января 2023 года Россия направила по прифронтовым или приграничным территориям, где есть меньше времени на сбивание этих БпЛА.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Для кого-то это, возможно, странно. Привыкли видеть, возможно, и 100% сбития. Нужно людям объяснять. Это не какая-то там смена тактики. Враг наносит удары разным количеством БпЛА на разных направлениях и с разных направлений".

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Детали: По словам Игната, сейчас противник направил 35 дронов, и большую часть из них - по прифронтовым территориям, близко к линии боевого соприкосновения, государственной границе и так далее.

Таким образом противник пытался поразить различные объекты (военные, гражданские и топливно-энергетического сектора) близко к своей границе или оккупированной территории.

Что предшествовало: В ночь на 30 января россияне атаковали Украину 35-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131, 15 вражеских дронов удалось уничтожить.

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Темы: ШахедВоздушные силы ВСУвойна
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