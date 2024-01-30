Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Донеччині російська ракета вбила чоловіка, який їхав на велосипеді з роботи додому

Валентина РоманенкоВівторок, 30 січня 2024, 09:37
На Донеччині російська ракета вбила чоловіка, який їхав на велосипеді з роботи додому
наслідки обстрілу 29.01.24. фото прокуратури

Окупанти завдали ракетного удару по Мирнограду на Донеччині: в результаті загинув мирний мешканець, і ще одна людина зазнала поранення.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури

Деталі: За даними слідства, близько 23:00 29 січня 2024 року російська армія вчергове завдала ракетного удару по Мирнограду. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з зенітно-ракетного комплексу С-300.

Реклама:

Від ворожої атаки загинув 38-річний чоловік, який їхав на велосипеді з роботи додому. Також дістала поранень жінка 50 років. Її з забоями доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Теми: Донецька областьвійнапрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Донецька область
Росіяни атакували на 8 напрямках, ЗСУ за добу відбили близько 60 ворожих штурмів − Генштаб
Росіяни завдали 6 ракетних ударів по Донеччині та Херсонщині – Генштаб
В Авдіївці від російського обстрілу загинула жінка
Останні новини
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
20:30
фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ
20:12
У короля Британії виявили рак
20:05
Єврокомісія та IFC уклали угоду про інвестгарантії для України: допоможуть залучити пів мільярда євро
Усі новини...
Реклама: