В Донецкой области ракета РФ убила мужчину, который ехал на велосипеде с работы домой
Вторник, 30 января 2024, 09:37
Оккупанты нанесли ракетный удар по Мирнограду Донецкой области: в результате погиб мирный житель, и еще один человек получил ранения.
Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры
Детали: По данным следствия, около 23:00 29 января 2024 года российская армия в очередной раз нанесла ракетный удар по Мирнограду. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300.
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От вражеской атаки погиб 38-летний мужчина, который ехал на велосипеде с работы домой. Также получила ранения женщина 50 лет. Она с ушибами доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.