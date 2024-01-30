В Донецкой области ракета РФ убила мужчину, который ехал на велосипеде с работы домой

Оккупанты нанесли ракетный удар по Мирнограду Донецкой области: в результате погиб мирный житель, и еще один человек получил ранения.

Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры

Детали: По данным следствия, около 23:00 29 января 2024 года российская армия в очередной раз нанесла ракетный удар по Мирнограду. По предварительным данным, оккупанты обстреляли населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300.

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От вражеской атаки погиб 38-летний мужчина, который ехал на велосипеде с работы домой. Также получила ранения женщина 50 лет. Она с ушибами доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.