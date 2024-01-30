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Генсек НАТО зустрінеться з конгресменами США щодо допомоги Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 30 січня 2024, 10:37
Генсек НАТО зустрінеться з конгресменами США щодо допомоги Україні
Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з конгресменами Сполучених Штатів для обговорення підтримки України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на його слова під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном

Деталі: "Завтра я зустрінуся з членами Конгресу. І звичайно, я з нетерпінням чекаю можливості обговорити з ними багато питань, серед яких і Україна", – заявив генсек.

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За його словами, він впевнений, що всі члени НАТО, зокрема Сполучені Штати, продовжуватимуть надавати підтримку Україні, оскільки це в інтересах безпеки Альянсу.

"Перемога Путіна буде трагедією для українців, але це також зробить світ більш небезпечним, а усіх нас – більш незахищеними. Це заохотить інших авторитарних лідерів – не лише (президента РФ) Путіна, але й КНДР, Іран та Китай – до застосування сили. Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань", – зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що в інтересах країн НАТО забезпечити перемогу України як суверенної, незалежної держави, а допомога зброєю дозволила Києву мати великі досягнення, завдавши великих втрат російським збройним силам та відтіснивши чорноморський флот РФ на схід, тож тепер Україна може експортувати зерно та інші товари морем.

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"Ми не повинні недооцінювати ті досягнення, яких українці вже досягли. І якщо ми хочемо закінчити цю війну, то єдиний спосіб закінчити її – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і єдиний спосіб досягти цього – надати Україні зброю від Сполучених Штатів та інших союзників і партнерів", – резюмував Столтенберг.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ситуація із припиненням поставок американської допомоги Україні певним чином вплинула на поле бою.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції.

Перед цим в США заявили про необхідність якомога швидше ухвалити рішення про допомогу Україні, оскільки наступні кілька місяців будуть критичними.

За даними ЗМІ, ключові помічники американського президента Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні на фронті можливі значні труднощі.

Теми: НАТОСША
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