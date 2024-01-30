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Генсек НАТО встретится с конгрессменами США относительно помощи Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 30 января 2024, 10:37
Генсек НАТО встретится с конгрессменами США относительно помощи Украине
Фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с конгрессменами Соединенных Штатов для обсуждения поддержки Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на его слова во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Детали: "Завтра я встречусь с членами Конгресса. И конечно, я с нетерпением жду возможности обсудить с ними многие вопросы, среди которых и Украина", – заявил генсек.

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По его словам, он уверен, что все члены НАТО, в частности Соединенные Штаты, будут продолжать оказывать поддержку Украине, поскольку это в интересах безопасности Альянса.

"Победа Путина будет трагедией для украинцев, но это также сделает мир более опасным, а всех нас – более незащищенными. Это поощрит других авторитарных лидеров – не только (президента РФ) Путина, но и КНДР, Иран и Китай – к применению силы. Сегодня это Украина, завтра это может быть Тайвань", – отметил Столтенберг.

Он отметил, что в интересах стран НАТО обеспечить победу Украины как суверенного, независимого государства, а помощь оружием позволила Киеву иметь большие достижения, нанеся большие потери российским вооруженным силам и оттеснив черноморский флот РФ на восток, и теперь Украина может экспортировать зерно и другие товары морем.

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"Мы не должны недооценивать те достижения, которых украинцы уже достигли. И если мы хотим закончить эту войну, то единственный способ закончить ее – убедить Путина, что он не победит на поле боя, и единственный способ достичь этого – предоставить Украине оружие от Соединенных Штатов и других союзников и партнеров", – резюмировал Столтенберг.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ситуация с прекращением поставок американской помощи Украине определенным образом повлияла на поле боя.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повторил свою уверенность в том, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на разногласия представителей двух партий в вопросе миграции.

Перед этим в США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.

По данным СМИ, ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные трудности.

Темы: НАТОСША
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