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Назвалась на сайті знайомств чоловіком і видурила 800 тисяч у дівчини

Ірина БалачукВівторок, 30 січня 2024, 11:12
Назвалась на сайті знайомств чоловіком і видурила 800 тисяч у дівчини
Фото прокуратури

20-річна курсантка правоохоронного ВНЗ у Дніпрі вдавала на сайті знайомств, що вона чоловік, і видурила понад 800 тисяч гривень у дівчини, з якою спілкувалася.

Джерело: ДБРДніпропетровська обласна прокуратура 

Дослівно бюро: "Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру курсантці одного з правоохоронних вищих навчальних закладів Дніпропетровщини, яка ошукала мешканку Дніпра на понад 800 тисяч гривень".

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Деталі: Дівчина зареєструвала фейкову анкету на сайті знайомств під чоловічим іменем, вкравши фото зі сторінки справжньої людини в одній з соцмереж.

Познайомившись з іншою дівчиною, шахрайка почала писати тій романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця. Потерпіла дала їй свій номер телефону та почала активно переписуватися в месенджерах і періодично спілкуватися телефоном.

Щоб голос "залицяльника" не видав обману, курсантка в телефонних розмовах пояснювала, що у дитинстві перенесла операцію на голосових зв’язках, тому так і розмовляє.

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Згодом "хлопець" написав, що потрапив до армії та перебуває у зоні бойових дій, тому зустрітися наживо найближчим часом не зможе, але зможе періодично відправляти дівчині подарунки через свою племінницю.

Так званою племінницею, яка приносила подарунки, виявилася сама підозрювана.

Одного разу "боєць" повідомив, що отримав серйозне бойове поранення поблизу Бахмута і почав просити гроші на операцію.

"Вважаючи чоловіка своїм хлопцем, потерпіла, напозичавшись у знайомих та родичів понад 800 тисяч гривень, все відправила на рахунок шахрайки", − повідомили у ДБР.

Наразі курсантці повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Теми: ДБРшахрайство
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